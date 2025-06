Balão tripulado faz pouso de emergência em Sorocaba

Um balão tripulado realizou um pouso de emergência na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, na manhã deste sábado, 21. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu.

A ocorrência foi registrada, por volta de 8h40, na Avenida Joseph Cyril Bamford, que fica no bairro Éden.

Não há registro do motivo do incidente nem sobre a quantidade de pessoas que estavam a bordo do balão.

De acordo com a corporação, uma viatura foi encaminhada ao local.

Outros acidentes com balão

Um balão com 21 pessoas caiu no município de Praia Grande, no sul de Santa Catarina, na manhã deste sábado. Segundo o governador do Estado, Jorginho Mello (PL), oito mortes foram confirmadas.

Recentemente, no dia 15 de junho, a queda de um balão com 33 pessoas na cidade de Capela do Alto, também no interior de São Paulo, deixou uma pessoa morta. A mulher foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.