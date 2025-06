Estação Mauá da CPTM recebe ação de Junho Vermelho a partir de segunda-feira (23)

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) , em parceria com a PROZ Educação, promove em Mauá, entre os dias 23 e 27 de junho, uma série de ações educativas em apoio à campanha Junho Vermelho, voltada à conscientização sobre a importância da doação de sangue.

Durante a programação, alunos da PROZ Educação, sob supervisão de professores, irão realizar aferição gratuita de pressão arterial, cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal) e orientar os passageiros sobre a relevância da doação de sangue como um ato de solidariedade e cuidado com a vida.

As ações acontecem na segunda (23) e na quarta-feira (25), das 9h às 12h e das 19h às 22h, na estação Jardim Helena-Vila Mara. Já na estação Mauá, o serviço será prestado das 9h às 12h, das 13h às 16h e das 19h às 22h na quinta-feira (26), e das 9h às 12h e das 19h às 22h na sexta-feira (27).

LEIA TAMBÉM:

CPTM confirma fim do serviço que liga Grande ABC a Jundiaí



Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Serviço

Junho Vermelho – Conscientização sobre Doação de Sangue

Local: estação Jardim Helena–Vila Mara (Linha 12-Safira)

Data: segunda-feira (23/06)

Horário: das 9h às 12h e das 19h às 22h

Data: quarta-feira (25/06)

Horário: das 9h às12 e das19h às 22h

Local: estação Mauá (Linha 10-Turquesa)

Data: quinta-feira (26/06)

Horário: das 9h às 12h, 13h às 16h e das 19h às 22h

Data: sexta-feira (27/06)

Horário: das 9h às 12h e das 19h às 22h