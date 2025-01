CPTM confirma fim do serviço que liga Grande ABC a Jundiaí

O transporte ferroviário do Grande ABC passará por transformação em 2025 com o encerramento do Serviço 710, que atualmente conecta diretamente as linhas 10-Turquesa e 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). A companhia confirmou a mudança, que exigirá que os passageiros façam baldeações na Estação Luz para continuar suas viagens, alterando a dinâmica do trajeto entre o Grande ABC, a Zona Oeste da Capital e a cidade de Jundiaí.

O Serviço 710 será descontinuado assim que houver a plena operação da Linha 11-Coral até a Estação Palmeiras-Barra Funda, prevista para acontecer até setembro de 2025. A partir daí, é esperado que os trens da Linha 7-Rubi circulem apenas entre Jundiaí e Palmeiras-Barra Funda, enquanto a Linha 10-Turquesa terá seu percurso limitado entre Rio Grande da Serra e Luz.

“O Serviço 710, que possibilita viagens integradas entre as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa sem necessidade de transferência de trens na Estação Brás, seguirá operando normalmente até o encerramento da operação assistida da Linha 11-Coral na Estação Palmeiras-Barra Funda”, disse a companhia.

A operação da Linha 11-Coral até Barra Funda já está em fase de testes aos domingos, entre 10h e 15h.

Quando o Serviço 710 for descontinuado, os passageiros do Grande ABC que desejarem acessar a Zona Oeste de São Paulo terão que optar por baldeações na Linha 3-Vermelha do Metrô, na Estação Brás, ou pela transferência para a Linha 11-Coral, na Luz. Essa mudança pode aumentar o tempo de viagem e complicar a rotina dos usuários que hoje contam com trajeto sem interrupções.

“Após esse período, a Linha 10-Turquesa passará a operar no trajeto Luz-Rio Grande da Serra. Para os passageiros da Linha 7-Rubi que desembarcam na Estação Palmeiras-Barra Funda estarão disponíveis as opções de integração com o Expresso Aeroporto e as Linhas 11-Coral da CPTM e 3-Vermelha do Metrô”, disse a companhia.

A concessão da Linha 7-Rubi à iniciativa privada, sob gestão da Tic Trens, empresa do Grupo Comporte, também marcará a transição, em novembro deste ano.

Além de exigir mais baldeações, a descontinuidade do Serviço 710 pode impactar a qualidade dos trens disponíveis. A Tic Trens receberá a frota de modelos 9500, atualmente usada no Serviço 710, enquanto as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, que também serão concedidas à iniciativa privada – leilão previsto para março de 2025 –, contarão com os modelos 8500. A CPTM não respondeu se o ramal voltará a ter circulação de composições mais antigas, como os trens das séries 7000 e 2070, que não possuem sistemas de circulação entre os vagões.

CONCESSÃO

A Linha-10 será o último ramal da CPTM a ser concedido a iniciativa privada, o que deve ocorrer neste ano. Em abril de 2024, em visita a Santo André, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou a reativação da Estação Pirelli, em Santo André, que está sem funcionamento desde 2006. Tarcísio declarou na época que o Estado planejava conceder a Linha 10-Turquesa à iniciativa privada, juntamente com a construção da Linha 14-Ônix, que deve ligar o Grande ABC, a partir de Santo André, até o bairro Bonsucesso, em Guarulhos. “A gente quer fazer a concessão da Linha 10 com a Linha 14 no ano que vem (2025)”, disse.