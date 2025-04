Caminhada em São Bernardo reúne 1.300 pela inclusão de pessoas com TEA

A tarde deste sábado (5) foi marcada por passos dados com empatia, afeto e propósito em São Bernardo. Cerca de 1.300 pessoas participaram do Conexão Azul, evento voltado à inclusão, que registrou grande caminhada promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência e TEA, em alusão ao mês de conscientização do Transtorno do Espectro Autista.

Famílias inteiras marcaram presença na caminhada, muitas delas com crianças no espectro, como Richas Barreto, pai do Heitor, 6 anos, diagnosticado com autismo. Com o filho no colo, Barreto compartilhou a importância de ações como essa para quebrar preconceitos. “O que vivemos no dia a dia é desafiador e eventos como esse ajudam a quebrar barreiras”, afirmou o pai do Heitor, que também relatou a rotina intensa da criança, que estuda pela manhã e realiza terapias no período da tarde. “O dia do Heitor começa às sete da manhã e termina às seis da tarde. Ele tem mais compromissos do que muitos adultos. A gente precisa estar sempre pronto porque ele pode se incomodar com o barulho, pode precisar de colo, pode querer andar ou chorar. É assim. Mas são anjos que Deus nos deu”, disse, emocionado.

Segurando a faixa com os dizeres “Conexão Azul – Celebrando a Singularidade do Autismo”, o prefeito Marcelo Lima 9Podemos) destacou o compromisso da gestão com políticas públicas de inclusão. “Essa caminhada é um gesto de um governo que vai caminhar junto com vocês. Um governo que veio para cuidar, para olhar e escutar a todos.”

O evento contou com a presença de profissionais de diversas áreas, como educação e saúde, além de autoridades municipais. A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Zana Lima, reforçou o compromisso da gestão com a escuta ativa. “Cada história que ouvimos hoje reforça que estamos no caminho certo. A inclusão precisa acontecer todos os dias, em todos os espaços”, pontuou.

Inclusiva

A caminhada teve início na Emeb Castro Alves e seguiu pela Avenida Kennedy até o Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, onde os participantes foram recebidos com uma programação lúdica e inclusiva, com oficinas sensoriais, pintura facial, brinquedos infláveis, apresentações culturais e personagens infantis, além de orientação jurídica oferecida pela OAB São Bernardo e Faculdade de Direito de São Bernardo.

Durante o evento, o secretário Fábio Branco, titular da nova Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência e TEA, falou sobre o duplo significado do evento em sua vida. “Promover um evento como o Conexão Azul tem um significado muito especial pra mim, porque além de ter sido um profissional com a vida dedicada à reabilitação da pessoa com deficiência, sou pai de um menino com autismo nível três. Poder conectar minha experiência profissional com a minha vivência pessoal, num evento voltado à inclusão, tem um sentido duplo. Vivo na pele o que muitas famílias vivem. E São Bernardo agora tem uma secretaria destinada a olhar por essa comunidade com atenção e respeito”, concluiu.

A ação, em parceria com a iniciativa privada, integra a programação do Conexão Azul em abril, mês de atividades promovidas pela Prefeitura com foco na visibilidade, conscientização e acolhimento das pessoas com TEA.