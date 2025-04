Santo André e Rio Grande da Serra registram ocorrências após chuva

Santo André e Rio Grande da Serra registraram ocorrências após a chuva que atingiu a região neste sábado (5). Segundo a Defesa Civil do Estado, o município andreense teve um deslizamento de terra na Rua Maria Cristina Norma, no Parque América, o que ocasionou o colapso de um muro de uma garagem.

A cidade ainda registrou quedas de árvore por conta da chuva Em Rio Grande da Serra foram notificadas duas quedas de árvores sobre a via pública e também sobre a fiação elétrica. De acordo com o órgão estadual, não foram registradas pessoas feridas, desabrigadas ou desalojadas nos dois municípios. As demais cidades não tiveram casos em decorrência das chuvas, segundo o boletim da Defesa Civil do Estado.

No Estado, outras cidades que tiveram ocorrências devido às chuvas foram Bananal, Ilhabela e Campos do Jordão. A Defesa Civil de São Paulo montou na última quinta-feira (3) um gabinete de crise para fornecer pronta resposta à população em caso de emergências provocadas pelas chuvas. A ação está prevista até este domingo (6).

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) emitiu na quarta-feira (2) alerta para chuvas de forte intensidade entre quinta-feira (3) e sábado (5). A formação e atuação de uma frente fria favoreceu a ocorrência de temporais na faixa Leste do Estado.

Alerta

A Defesa Civil de Santo André emitiu um alerta na noite deste sábado para deslizamentos de terra no município. O aviso é devido aos altos índices de chuva acumulados nas últimas 72 horas, com previsão de continuidade das precipitações.

O órgão pediu atenção especial das famílias que residem em áreas de encostas, morros e terrenos com histórico de movimentação de massa. Entre os sinais de risco que devem ser verificados pelos moradores desses locais estão: rachaduras em paredes ou no solo; portas e janelas emperrando; água barrenta escorrendo do terreno e árvores, postes ou muros inclinados.

As prefeituras de Santo André e Rio Grande da Serra foram questionadas sobre as ocorrências contabilizadas neste sábado. Assim que houver um retorno, a matéria será atualizada.

