Governo de São Paulo envia ajuda humanitária a desabrigados em Ubatuba

As chuvas intensas que atingem o Litoral Norte desde o final da noite desta sexta-feira (4) provocaram transbordamento de rios e deixaram duas famílias desabrigadas em Ubatuba. As 19 pessoas foram encaminhadas para o abrigo emergencial montado na Escola Municipal José Souza Simeão. A Defesa Civil estadual encaminhará materias de ajuda humanitária para apoiar as famílias afetadas.

Ao todo, serão destinados 646 itens de ajuda humanitária, entre cestas básicas, kits de higiene pessoal, materiais de limpeza, colchões, cobertores, travesseiros e lençóis. Os itens serão retirados no depósito estratégico da Defesa Civil, localizado na cidade de Tremembé.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) enviou um alerta severo para o município de Ubatuba, às 23h de sexta-feir, com mensagem de prevenção a toda população, direcionado principalmente para os moradores de áreas com risco de deslizamento, tendo em vista o alto volume de chuva registrado. Até a manhã deste sábado (5), nenhum deslizamento foi registrado na cidade.

As águas do Rio Escuro encobriram a ponte provisória que dá acesso ao bairro Folha Seca. Uma nova ponte está sendo construída no local com recursos do Governo de SP, após convênio assinado com a Defesa Civil do Estado. As famílias que não conseguiram retornar ao bairro foram acolhidas na Escola Municipal Professor Ernesmar de Oliveira e serão assistidas até o acesso ser reestabelecido.

A cidade também registrou 15 quedas de árvores, nos bairros Rio Escuro, Ponta Grossa, Toninhas, Itamambuca, Camburi e Félix. Sendo que uma delas atingiu o muro de uma casa, na Rua Goiabeira, bairro Sesmaria. Ninguém ficou feriado. Na Rodovia Oswaldo Cruz, km73, uma árvore caiu sobre a pista que precisou ser interditada para a limpeza. O trânsito já foi liberado no local.

Na tarde deste sábado (5), o maior acumulado de chuva das últimas 24 horas no Estado foi registrado na Serra do Mar, na estação elevatória de Guaratuba. O equipamento de medição da Sabesp instalado no local registrou 407mm. Já o município mais afetado foi Ubatuba, com acumulado de 177mm em 24 horas. Em segundo lugar, a cidade de Santo André, localizada na Grande São Paulo, registrou 126mm na estação meteorológica localizada em Paranapiacaba.

Gabinete de crise

O Gabinete de Crise instalado no Centro de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil do estado continua mobilizado ao longo de todo este sábado, 5, para fornecer pronta resposta à população em caso de emergências provocadas pelas chuvas. O gabinete é composto por integrantes das Concessionária de energia, serviço de água, Corpo de Bombeiros e agências reguladores de serviços públicos do estado de São Paulo.





