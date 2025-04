Com alerta vermelho, cidades se preparam para chuva extrema

São Paulo, além do Rio de Janeiro e outros estados do Sul e Sudeste do País, estão em estado de alerta para temporais, rajadas de vento, raios e trovoadas desde quinta-feira (3) até este sábado (4). Para os municípios do Grande ABC, que estão sendo impactados pelas tempestades desde segunda-feira (31), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta vermelho de grande perigo para o acumulado de chuvas.

Segundo o centro meteorológicos, são esperados volumes de chuva superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia. Há grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em áreas vulneráveis da região. De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, que também emitiu alerta para Grande São Paulo e outras localidades, a chuva extrema nos últimos dias é decorrência de uma frente fria, que deverá derrubar as temperaturas.

Em Santo André, a Defesa Civil do município espera o acumulado de 100 milímetros de chuva entre sábado e domingo (6). Na segunda-feira (31), em poucas horas, a cidade registrou 80 milímetros de chuva, quase metade (37%) do volume médio de 214 milímetros esperado para todo o mês de março. Nesse dia, o órgão recebeu 331 solicitações de ocorrências por conta do temporal.

Segundo a previsão meteorológica, o volume de chuva esperado em São Caetano em três dias, sexta-feira, sábado e domingo, é de 60 milímetros. Na segunda-feira, a cidade registrou 47 mm de chuva em menos de duas horas, mas a cidade também foi afetada pelas chuvas em Mauá e Santo André, conforme explicou a Prefeitura. “Uma vez que as águas desses municípios deságuam em São Caetano. Houve alagamentos na Avenida Guido Aliberti e no Bairro Fundação, mas sem ocorrências graves”.

Para enfrentar a chuva extrema prevista para hoje e amanhã, as sete prefeituras informaram que estão em estado de atenção para a situação meteorologia e informaram que mantêm comitês de monitoramento e equipes preparadas para atuarem em casos emergenciais.

Além disso, as ‘Operações Chuvas de Verão’ seguem vigentes desde o fim do ano passado, e atuam em três frentes: prevenção, resposta imediata e recuperação. Entre as ações preventivas previstas nos planos estão limpeza e desassoreamento de rios, córregos e reservatórios, manutenção de galerias pluviais, podas e remoções de árvores, entre outros.

Em relação às medidas promovidas para diminuir ou responder a desastres ocasionados pelas chuvas, são emitidos alertas à população, desocupação de áreas de risco, limpeza e desobstrução de vias, remoção de árvores e vistorias em edificações. “Se necessário retirada de população de área de risco, serão montados abrigos temporários”, informou a Prefeitura de Santo André.

Em caso de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil do município pelo telefone 199, o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou o SAMU pelo 192.