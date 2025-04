Defesa Civil de Santo André alerta para deslizamentos de terra na cidade

A Defesa Civil de Santo André emitiu um alerta na noite deste sábado (5) para deslizamentos de terra no município. O aviso é devido aos altos índices de chuva acumulados nas últimas 72 horas, com previsão de continuidade das precipitações.

O órgão pediu atenção especial das famílias que residem em áreas de encostas, morros e terrenos com histórico de movimentação de massa. Entre os sinais de risco que devem ser verificados pelos moradores desses locais estão: rachaduras em paredes ou no solo; portas e janelas emperrando; água barrenta escorrendo do terreno e árvores, postes ou muros inclinados.

“Caso identifique qualquer um desses sinais, evacue o local imediatamente e acione a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193”, reforçou a Defesa Civil.

Em Santo André, a Defesa Civil do município espera o acumulado de 100 milímetros de chuva entre sábado e domingo (6). Na segunda-feira (31), em poucas horas, a cidade registrou 80 milímetros de chuva, quase metade (37%) do volume médio de 214 milímetros esperado para todo o mês de março. Nesse dia, o órgão recebeu 331 solicitações de ocorrências por conta do temporal.

São Paulo, além do Rio de Janeiro e outros estados do Sul e Sudeste do País, estão em estado de alerta para temporais, rajadas de vento, raios e trovoadas desde quinta-feira (3). Para os municípios do Grande ABC, que estão sendo impactados pelas tempestades desde segunda-feira (31), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta vermelho de grande perigo para o acumulado de chuvas.

