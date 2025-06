Times de Mauá fazem clássico na última rodada da ‘Bezinha’ Paulista

A Segunda Divisão do Campeonato Paulista chega à sua última rodada hoje, com direito a clássico do Grande ABC entre Mauá FC e Grêmio Mauaense. A partida decisiva acontece às 15h, no estádio Pedro Benedetti, na cidade da região.

Os rivais fazem boa campanha no Grupo-4 do torneio, mas chegam para o jogo em situações diferentes. O Índio lidera a chave com 14 pontos, dois a mais que o vice-líder Ecus, e já tem a classificação garantida para a segunda fase. Enquanto isso, a Locomotiva fecha o top-3, com 11, e precisa do resultado positivo para assegurar a vaga.

Pelo primeiro turno, quem levou a melhor no clássico da cidade foi o Mauá FC, com uma vitória magra por 1 a 0. O herói da partida e autor do gol foi o lateral-direito Victor Hugo.

As duas melhores equipes de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados vão aos quadrangulares da segunda fase, onde se enfrentam em partidas de turno e returno, buscando um lugar nas semifinais da competição.