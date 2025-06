São Caetano tenta se redimir na Copa Paulista contra o São José

Em busca de reabilitação na Copa Paulista, o São Caetano volta a campo neste sábado (21), às 15h, para enfrentar o São José no estádio Anacleto Campanella, no Grande ABC, pela segunda rodada da fase de grupos. Após a derrota por 1 a 0 para o Oeste na estreia, o Azulão está fora da zona de classificação do Grupo-4, ainda sem pontuar, e tenta se recuperar rapidamente para seguir com chances de classificação ao mata-mata.

O técnico do São Caetano, Tuca Guimarães, afirma que a equipe está em processo constante de evolução, buscando corrigir erros tanto ofensivos quanto defensivos. “Nem está tudo errado quando perdemos e nem tudo certo quando ganhamos. Corrigimos erros que achamos pertinentes, e espero que na partida de sábado o time seja mais consistente e contundente para buscar os três pontos dentro de casa,” comentou o treinador.

Do outro lado, o São José chega embalado após vencer na primeira rodada, resultado que garantiu um bom começo para a equipe e aumentou a confiança dos jogadores. A competição disputada entre clubes de todo o Estado garante ao campeão, além da taça, o direito de escolher entre uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil de 2026.

