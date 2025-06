Santo André sofre, mas segura 0 a 0 contra Taubaté

A primeira vitória do Santo André na Copa Paulista ainda não saiu. Visitando o Taubaté, nesta sexta-feira (20), o Ramalhão ficou mais uma vez no 0 a 0 e somou o segundo empate seguido na competição. O resultado mantém o time da região na terceira posição do Grupo-4, com dois pontos, dentro da zona de classificação ao mata-mata.

O primeiro tempo foi de igualdade tanto no placar, como na postura em campo. O Taubaté foi quem conseguiu chegar mais vezes ao gol, principalmente em cruzamentos pelo alto, mas sem oferecer perigo ao goleiro Marcão, que defendeu sem dificuldades as únicas duas finalizações certas do adversário.

Com a necessidade do resultado, ambas as equipes se lançaram ao ataque na etapa final. Porém, os interioranos continuaram garantindo as principais ações. A única grande chance do time andreense saiu aos quatro minutos, quando o atacante Nicollas Nascimento se livrou da defesa com um drible e forçou uma boa defesa do goleiro do Taubaté. O Santo André ainda tomou um susto aos 19 minutos, com um gol do adversário anulado por impedimento.

Agora, o Ramalhão terá a semana livre para a preparação para a terceira rodada. O clube volta a jogar no estádio Bruno Daniel, no próximo sábado (28), e recebe o São José, clube que estreou com vitória por 2 a 0, justamente diante do Taubaté.

