Dois homens são detidos e multados após vandalizarem viaduto em São Bernardo

Dois homens foram detidos em flagrante pela PM (Polícia Militar) nesta quinta-feira (19) por pichar um muro recém-revitalizado pela Prefeitura de São Bernardo. A ação ocorreu por volta das 3h, na altura do Viaduto Paolo Lazzuri, na Avenida Lions, sentido Centro. Equipes do Paço trabalhavam novamente na revitalização do espaço nesta sexta-feira (21).

De acordo com a PM, uma equipe da 2ª Companhia do 6° BPM/M (Batalhão da Polícia Militar Metropolitano) realizava patrulhamento pela via quando avistou dois homens pichando a parede. Ao notarem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir a pé, mas foram alcançados e detidos na Rua Três Mosqueteiros.

Com eles, os policiais encontraram 11 latas de tinta spray utilizadas para a pichação. A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial de São Bernardo. Além disso, ambos foram autuados pela GCM (Guarda Civil Municipal) com base na Lei Municipal nº 6.534/17 e multados em R$ 9.304,75 cada.

