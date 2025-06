Confronto entre PM e suspeitos deixa dois baleados no litoral paulista

Na manhã desta quinta-feira, 19, a Polícia Militar da Força Tática entrou em confronto armado contra um grupo de suspeitos em Cubatão, no litoral paulista, e dois deles foram baleados. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), os policiais faziam incursão na Comunidade Vila Esperança, em Cubatão, quando viram alguns suspeitos armados.

Na tentativa de abordagem, houve confronto e os criminosos conseguiram fugir a pé para uma área de difícil acesso.

Foram encontradas drogas (cocaína, crack e maconha), e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Central.

Ainda de acordo com a SSP, as equipes de Operações Especiais fizeram novas varreduras na área de mata e mangue, com o uso de drones e embarcações.

"As ações de busca se estenderam até esta quinta-feira, quando um grupo de suspeitos foi localizado e, ao perceber a presença policial, atirou. Dois suspeitos foram atingidos e um fuzil apreendido", relata a pasta.