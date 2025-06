Festival Oriental de Ribeirão tem cultura asiática e gastronomia

Adiado por causa da previsão de fortes chuvas em abril, o 4º Festival Oriental de Ribeirão Pires está confirmado para os dias 28 e 29 deste mês. A nova edição do evento será no Paço Municipal, com entrada solidária mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para pets.

Promovido pela Prefeitura, o festival já se consolidou como uma das principais atrações multiculturais do calendário de eventos da cidade. Com foco nas tradições do Japão, China e Coreia do Sul, a programação deste ano foi ampliada e promete surpreender o público com experiências imersivas e educativas para todas as idades.

Entre os destaques estão as apresentações de danças tradicionais, performances de grupos de taiko (tambores japoneses), oficinas culturais e uma variada praça de alimentação com pratos típicos da culinária oriental. A proposta é oferecer uma vivência completa, combinando tradição e modernidade em um ambiente acolhedor e inclusivo.

O público poderá participar de oficinas de origami, caligrafia japonesa, mangá e taiko, além de visitar exposições e barracas com produtos típicos asiáticos, itens geek e otaku, roupas, acessórios e souvenirs. Um dos grandes sucessos de outras edições, o Maid Café, cafeteria temática com atendimento realizado por jovens caracterizados como personagens de anime, estará de volta à cidade.

O concurso de cosplay será uma das atrações mais aguardadas. Dividido nas categorias Pet, Kids, Teen e Adulto, o desfile vai premiar os melhores trajes e interpretações com base em originalidade e fidelidade aos personagens. As inscrições para a categoria Adulto devem ser feitas pelo link https://bit.ly/cosplayfestivalorienta. As demais categorias não exigem inscrição prévia.

Na área gastronômica, o festival contará com um cardápio repleto de delícias orientais. Entre as opções, estarão sushi, yakisoba, ramen, guioza, tonkatsu domburi, tayaki, bubble tea, hot dog coreano, okonomiyaki e takoyaki. Os visitantes poderão degustar receitas típicas que representam séculos de tradição culinária.

A programação cultural será variada ao longo dos dois dias, incluindo apresentações de dança do leão chinês, karaokê, shows musicais e exibições de artes marciais. O palco do evento receberá grupos convidados da região e de outras cidades, reforçando o caráter integrador e regional do festival.

Além da valorização cultural, o evento tem propósito educativo e social. A ideia é promover o intercâmbio entre culturas, estimular o respeito à diversidade e fortalecer o turismo cultural em Ribeirão Pires, em sintonia com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas), especialmente os ODS 8 (trabalho decente e crescimento econômico), 11 (cidades sustentáveis) e 17 (parcerias para os objetivos).

A localização central do festival facilita o acesso. O Paço fica próximo à Estação Ribeirão Pires da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), com baldeações gratuitas vindas de outras linhas do Metrô, tornando o evento acessível a visitantes de todo o Grande ABC e da Capital.