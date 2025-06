Paulo Serra passa a assinar coluna no ‘Diário’ amanhã

Especialista em gestão pública, professor universitário, presidente estadual do PSDB em São Paulo e ex-prefeito de Santo André (2017- 2024), Paulo Serra passará a partir de amanhã a assinar uma coluna semanal, que será publicada todos os domingos, no Diário. Ele vai abordar exemplos de boas práticas administrativas e também tecer comentários sobre os assuntos mais importantes da semana.

Paulo Serra tem utilizado suas redes sociais – no Instagram, tem 151 mil seguidores – para abordar temas políticos e administrativos, que agora passará a compartilhar com os leitores do jornal. “Temos falado sobre vários assuntos do Brasil, do Estado e até do mundo sobre gestão pública, bons exemplos, boas práticas e assuntos da semana e agora vamos materializar tudo isso numa coluna aos domingos no Diário”, disse.

A coluna do ex-prefeito andreense, que deixou a administração com aprovação de 80,1% dos moradores da cidade, segundo medição do instituto Paraná Pesquisas, será publicada na seção Política e terá o nome de Mais gestão, Menos polarização, que é um dos princípios políticos que norteiam o pensamento de Paulo Serra.

“Uma das funções dos jornais é estimular o debate de ideias, de modo a levar o leitor a refletir sobre os problemas do dia a dia. E nada melhor para isso do que contar com a experiência de um dos prefeitos mais eficientes e inovadores do Brasil”, disse o diretor de Redação, Evaldo Novelini, sobre o convite feito a Paulo Serra.

LEIA TAMBÉM

Paulo Serra não descarta disputar o Senado ou a governador em 2026