Em julho, São Bernardo sedia edição dos Jogos Regionais 2025

Tradicional evento esportivo do calendário da Secretaria Estadual de Esportes, os Jogos Regionais retornam para São Bernardo em 2025. Reconhecida por sua estrutura de equipamentos esportivos e logística, a cidade do Grande ABC será a sede da 67ª edição da competição, marcada para ocorrer entre os dias 11 e 20 de julho. Nesta edição, 21 cidades da 1ª região esportiva já confirmaram inscrição para os Jogos Regionais e vão disputar 45 modalidades.

Como pontapé inicial, São Bernardo começa a respirar o torneio na próxima quarta-feira (25), quando irá ocorrer o congresso técnico preparatório. É nele que serão definidas todas as diretrizes da competição com representantes de todos os municípios que efetivarem a participação.

“A retomada do esporte de alto rendimento em São Bernardo está sendo coroada com a escolha da nossa cidade para organizar um torneio que inspira as novas gerações de atletas. Nos últimos anos os Jogos Regionais foram deixados de lado, mas em nossa gestão a competição terá a importância devida, pelo estímulo ao esporte e a eventos deste porte, valorizando não só a nossa tradição, como também todos os atletas e treinadores que levam o nome da cidade para o Brasil”, reforçou o prefeito Marcelo Lima.

A delegação de São Bernardo vai participar de 39 modalidades e deve ser uma das maiores dentre as inscritas da competição. “Os números confirmam que o resgate esportivo em São Bernardo está sendo efetivo, não fica apenas em palavras. É uma honra voltar a ser sede de um dos principais eventos do calendário esportivo do Estado”, ressaltou Fran Silva, secretário municipal de Esportes e Lazer.

No período dos Jogos, 19 espaços de São Bernardo vão abrigar as mais variadas modalidades esportivas. Entre os locais estão a Arena Olímpica, Complexo do Baetão, Ginásio Poliesportivo, Crec Baetinha, Creeba, Centro de Badminton, CRI, Mesc e os campos do Batistini, Lavínia, Orquídeas, Selecta e Brasil.