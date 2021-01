Spotify: aprenda a excluir aplicativos conectados a sua conta

Bianca Bellucci

O Spotify pode ser conectado a aplicativos de terceiros. Um exemplo dentro deste contexto é a Alexa, da Amazon, que acessa o perfil do usuário no serviço e reproduz as músicas a partir de comandos de voz. Mas nem sempre o programa vinculado é de confiança. Se você se arrependeu de uma sincronia, não precisa entrar em pânico. Pelas configurações é possível reverter a conexão. Tal procedimento, no entanto, deve ser feito pelo site oficial. Veja no tutorial abaixo.

1. Acesse o site oficial do Spotify. Em seguida, clique em “Entrar” e faça o login no serviço usando suas credenciais.

2. No menu da lateral esquerda, dê um toque em “Aplicativos”.

3. O Spotify mostrará todos os aplicativos de terceiros que estão conectados a sua conta. Se você quiser excluir algum, basta apertar “Remover Acesso” para ele sumir.

