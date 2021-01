Chip viagem internacional: como funciona o Viaje Conectado

Redação

Muita gente entra em contato conosco para saber se o chip viagem internacional Viaje Conectado é confiável, seguro e eficiente. Como já o usamos em diversos países, incluindo EUA, Portugal, Alemanha, Chile, Noruega, Croácia, Eslovênia, Inglaterra, Espanha, Grécia e até na Rússia, a resposta é certeira: sim, o chip viagem internacional Viaje Conectado é uma baita indicação.

Com ele, você tem acesso rápido à internet com pacotes de dados que podem até mesmo ser ilimitados. É perfeito para você checar suas mensagens, postar fotos no Instagram e, principalmente, conseguir se comunicar diante de qualquer emergência.

Afinal de contas, o que é o chip viagem internacional Viaje Conectado?

Um dos grandes trunfos do chip viagem internacional Viaje Conectado é que ele é voltado para brasileiros, ao contrário de alguns concorrentes. É por isso que o seu site é claro e oferece tudo de maneira simples.

Ocorre que a Viaje Conectado faz parte da Yes Brasil, um grupo de Orlando que trabalha com mercado de compras e turismo há anos. Na famosa loja de tecnologia da marca nos EUA, muitos brasileiros viviam perguntando sobre chip viagem internacional. E foi assim que eles decidiram apostar em um produto próprio, que atendesse às nossas necessidades.

O chip de internet Viaje Conectado começou com planos para os EUA, mas aos poucos criou soluções para Europa e diversos outros destinos do mundo.

Por que ter um chip de internet Viaje Conectado?

O grande trunfo de usar um chip viagem internacional como o da Viaje Conectado é poder acessar a internet de qualquer lugar, e a qualquer momento. Ao colocá-lo no seu celular (o chip da Viaje Conectado é compatível com todos os aparelhos), você já sai do Brasil habilitado para navegar.

É muito simples. Basta colocar o chip no aparelho e pronto: assim que chegar no destino, ele encontrará a rede de telefonia parceria e, na hora, já no aeroporto, você poderá acessar a internet. Caso seu celular seja dual-chip, nem precisa tirar o chip brasileiro. É só ir a Configurações e habilitar para que o da Viaje Conectado se torne prioritário.

Há ainda outras facilidades. Assim que a equipe do Rota de Férias tem uma viagem marcada, já contratamos o serviço no site para receber o chip viagem internacional em casa, sem problemas. Também dá para retirar em pontos de entrega, caso não queira pagar o frete. É bastante prático.

Vale dizer que há boas alternativas no mercado, como o EasySym4U, que já usamos também e, de maneira geral, gostamos. Uma vez, porém, tivemos problemas com ele em Nova York. A rede caiu e o acesso ficou ruim. Assim, como o chip viagem internacional Viagem Conectado é confiável, migramos para ele e não largamos mais.

De quebra, a empresa sempre oferece boas ofertas.

O chip Viaje Conectado é confiável e seguro para valer?

Para mostrar como o chip Viaje Conectado é confiável, vamos ilustrar uma situação que aconteceu conosco. Compramos de uma vez dois chips, ambos para os EUA, já que duas pessoas da equipe viajariam para destinos diferentes.

Ocorre que uma das viagens foi cancelada. Na hora, entramos em contato com a Viaje Conectado, que nos devolveu o valor de um dos chips como crédito sem qualquer burocracia.

No mês seguinte, um de nossos repórteres ia viajar para a Alemanha. Acessamos o chat da Viaje Conectado, falamos sobre nosso crédito e eles, na hora, disseram que não tinha problema algum aplicar o valor num plano diferente (no caso, Europa em vez dos EUA – veja mais no próximo tópico). Foi tudo tão prático que, ali, percebemos que o chip viagem internacional Viaje Conectado é confiável e seguro para valer.

Tipos de chip viagem internacional da Viaje Conectado

Há diversos tipos de chip de internet disponíveis na Viaje Conectado. Só para os EUA, há quatro opções.

Para a Europa, há a seguinte opção:

E tem ainda um chip chamado Outros países, que pode ser adquirido, quando estiver disponível, em dois grupos diferentes:

Como comprar o chip viagem internacional Viaje Conectado – passo a passo

1 Acesse aqui o site do chip de internet Viaje Conectado.

2 Ao rolar a página para baixo, já dá para ver as opções de chip viagem internacional oferecidas: para EUA, Europa e outros países. Clique ou toque nas fotos para acessar o chip do destino desejado.

3 Na tela seguinte, cheque os detalhes do chip viagem internacional, role a tela para baixo e preencha as datas de início e fim da sua viagem. Indique a quantidade de cartões que deseja adquirir e dê “Compre agora” (há ainda uma seção de dúvidas frequentes no pé da página, para que você viaje tranquilo).

4 Na nova página, vá ao campo Código do cupom e selecione Aplicar cupom para garantir seu desconto.

5 Role a página para baixo e escolha uma das opções de entrega. Quando tudo estiver OK, clique ou toque em “Continuar”.

6 Na última parte do processo é preciso preencher os formulários com seus dados pessoais e meios de pagamento. Ao final, selecione “Finalizar compra”. A partir daí, é só aguardar o chip viagem internacional chegar ou ir retirá-lo.

Como funciona o chip de internet Viaje Conectado?

No dia da viagem, assim que entrar no avião ou cruzar a fronteira, coloque o chip viagem internacional Viaje Conectado em seu celular. Aguarde alguns instantes para que a conexão local seja estabelecida (se o celular for dual-chip, habilite-o como prioritário para dados em Configurações) e pronto: você já poderá acessar a internet normalmente fora do Brasil.

Conosco, sempre deu certo. E é por isso que atestamos que o chip Viaje Conectado é seguro e vale a pena.

