Watch Party: como assistir a filmes com os amigos no Prime Video

Marcella Blass

Do 33Giga



24/12/2020 | 15:18



Já está disponível para os usuários do Prime Video a função Watch Party. A novidade permite criar salas para assistir a filmes e séries a distância com até 100 amigos. Na tela, além do player de vídeo, fica à disposição um chat, para que todos possam interagir e se comunicar durante a sessão pipoca.

Até o momento, as Watch Parties estão disponíveis apenas em navegadores desktop (exceto o Safari, da Apple). Dispositivos como Fire TV, consoles, smartphones e Smart TVs não são compatíveis com o recurso. Além disso, não apenas o criador da sala como todos os convidados precisam ter uma conta Prime ou Prime Video para assistir ao conteúdo.

Para começar a sessão, basta seguir o tutorial abaixo e compartilhar o link de acesso à Watch Party:

1 – Na página do filme ou série que será assistido, clique em Watch Party.

2 – Dê um nome para a sala de transmissão e clique em Criar Watch Party.

3 – Agora, basta copiar o link da sala e enviá-lo para os convidados. Quando todos estiverem prontos, é só dar play e curtir a sessão.

Vale destacar que apenas o anfitrião (ou criador) da sala tem liberdade para dar play, pause, avançar ou voltar na reprodução do vídeo.

