3 hotéis para conhecer com as crianças no interior de São Paulo

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



05/10/2020 | 21:18



Escolher bem o destino e o hotel é uma das dicas essenciais para quem quer organizar uma viagem em família tranquila e divertida. Quem mora na capital paulista, por exemplo, não precisa ir muito longe para encontrar complexos completos, com muito conforto e atividades para viajantes de todas as idades. O Rota de Férias separou três opções bacanas para conhecer no interior de São Paulo. Confira!

Hotéis para conhecer com as crianças no interior de São Paulo

Novotel Itu Golf & Resort

Com atrações para todas as idades, o Novotel Itu Golf & Resort é uma ótima pedida para viajar em família. Localizado na cidade de Itu (SP), a 90 quilômetros da capital paulista, ele tem playground, espaço kids, quadras, monitores, trapézio, piscinas e áreas molhadas exclusivas para os pequenos – com direito a brinquedões, tobogãs e até um enorme balde que joga água nas pessoas. Enquanto a criançada se diverte, os pais podem curtir alguns drinques no bar da piscina, além de relaxar na hidromassagem e no spa, que usa os produtos da marca L’Occitane.

A gastronomia também é pensada para agradar todos os membros da família. Além das receitas elaboradas e das delícias servidas na ilha gastronômica, é possível encontrar um restaurante especial para os pimpolhos. O local serve os quitutes favoritos do público infantil e permite que as famílias façam as refeições juntas em um espaço diferenciado.

Royal Pam Plaza

Acomodações confortáveis, gastronomia de primeira e atrações divertidas para toda a família são alguns trunfos do Royal Palm Plaza, em Campinas (SP). Nos dias de calor, a galera pode curtir sete piscinas climatizadas, que contam com área infantil, toboágua e até uma jacuzzi. Há também quadras, mesas de sinuca, jardins, spa e muito espaço ao ar livre.

As crianças pequenas vão à loucura com o espaço Miniville, que conta com castelinho, nave espacial e brinquedões. Já os adolescentes adoram o Kata Kuka, uma área com tirolesa, labirintos e arvorismo (a atividade é paga a parte). De quebra, monitores especializados em diversão agitam o dia e a noite dos hóspedes.

Bourbon Atibaia

Mônica, Magali e Cebolinha são alguns dos ilustres personagens que recebem a galera que decide passar alguns dias no Bourbon Atibaia Resort, em Atibaia (SP). O complexo conta com uma série de áreas inspiradas na Turma da Mônica. Entre elas, a oficina do Cascão, o navio pirata da piscina e o Sítio do Vovô, que tem espaços dedicados ao personagem Chico Bento. Há também outras atrações divertidas que animam visitantes de todas as idades, como boliche, paintball, quadras esportivas, complexos aquáticos e até espaço para treinar arco e flecha.

O spa e a gastronomia globalizada fazem sucesso entre os adultos. Além do restaurante principal, que serve uma variedade enorme de receitas – com destaque para a deliciosa feijoada no almoço de sábado – é possível conhecer outras áreas gastronômicas diferenciadas. Entre elas, o elegante Cave Bistrô e uma pizzaria com vista para a Pedra Grande, um dos cartões-postais da região.

