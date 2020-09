Trocou de celular? Pense em um serviço para transferir seus arquivos do WhatsApp

Da Redação

Do 33Giga



28/09/2020 | 15:18



Ao trocar de smartphone é preciso pensar em muitas coisas. Afinal, eles são cada vez mais importantes nas nossas vidas: se o celular começou apenas fazendo ligações, hoje um telefone tira fotos, faz conversas por vídeo gratuitas, acessa a internet, é possível pagar contas por ele e até trabalhar.

É normal que o foco nessa troca seja pensar na nova marca do aparelho, na memória, na qualidade da câmera. Mas algo que não pode ser subestimado é a transferência de arquivos e como é importante investir tempo e recursos para não perder nada.

Entre os muitos aplicativos importantes para o dia a dia, o WhatsApp é um dos principais, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Cada vez mais as pessoas concentram suas conversas, interações e até transferência de arquivos, seja fotos, vídeos, PDFs e até apresentações e contratos pelo app. Manter tudo isso intacto precisa ser uma prioridade de quem irá trocar de celular.

Backup

O WhatsApp tem um backup automático que pode ser programado para atualizações de tempos em tempos. No caso de um celular Android, esse backup ficará armazenado no Google Drive. Mas ele não é suficiente.

Primeiro, você pode nem ter configurado o backup ou só ter versões antigas. Ou então pode ser que alguns arquivos, como emojis, se percam. E se a troca de seu celular for do Android para um iPhone, a migração não é fácil porque são sistemas diferentes, que não conversam entre si.

Por isso é importante pensar em um programa que te ajudará neste processo. Afinal, qualquer dúvida ou problema, é melhor ter a quem recorrer ou uma solução que simplifique todas as fases da transferência de arquivos. A melhor alternativa hoje é o Mobitrix.

Processo simplificado

Quem já trocou de celular ou faz isso de forma constante sabe que o processo de passar tudo que está em um celular para o outro é chato. É normal perder uma tarde inteira nisso para ficar selecionando arquivos e, de repente, perceber que algo foi perdido. Especialmente no WhatsApp é comum ver amigos pedindo contatos, imagens e informações passadas em conversas anteriores porque não tem mais esse registro.

Por isso, ter a ferramenta certa para não passar por esse perrengue é uma solução e tanto. Com o Mobitrix, por exemplo, o processo foi facilitado. Com 3 passos e 1 clique é possível transferir o seu WhatsApp entre celulares iPhone e Android.

Passo 1:

Passo 2:

Passo 3:

O processo desse jeito ficou muito mais rápido, o que é proveitoso se a mudança foi de repente e você precisa trabalhar com o novo aparelho. No caso do WhatsApp, a transferência é feita conectando os dois aparelhos pelas portas USB. O programa irá detectar os aparelhos e consolidar o backup, encaminhando rapidamente os dados do smartphone usado para o novo, independentemente se ele é iOS ou Android.

A taxa de conversão é de 99%, a maior do mercado e qualquer dúvida que possa surgir é só entrar em contato com o atendimento, que está disponível a todo momento. É normal que ao parear os aparelhos possa acontecer uma diferença de base de dados ou compatibilidade, mas o próprio programa apresenta as soluções.

Essas ajudas são um dos diferenciais do Mobitrix porque é possível encaminhar todo o processo de troca de celular e encaminhamento de arquivos sem dores de cabeça. Afinal, é para ser um momento feliz, não de teste de paciência.