Cinco apostas do Grande ABC faturam quase R$ 27 mil na Mega-Sena

O sorteio da Mega-Sena realizado na noite desta terça-feira (15), em São Paulo, premiou cinco apostas do Grande ABC com a quina, cada uma levando R$ 26.962,60. Embora o prêmio principal, de mais de R$ 45 milhões, tenha saído para uma única aposta do Rio Grande do Sul, a região também teve seus sortudos.



LEIA MAIS: Apostador do RS ganha sozinho prêmio de R$ 45,1 milhões na Mega-Sena

As apostas vencedoras da quina foram registradas nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Em Santo André, duas apostas acertaram cinco dezenas: uma foi feita de forma eletrônica e a outra na Lotérica La Plata, no bairro Silveira. São Bernardo também teve dois bilhetes premiados, registrados nas lotéricas Signo da Sorte e União da Vila São Pedro. Já em São Caetano, a vencedora foi registrada na Atlântico Loterias, no centro da cidade.



As dezenas sorteadas foram: 03 – 09 – 15 – 27 – 39 – 59.



Ao todo, o concurso teve 131 apostas vencedoras da quina e 6.996 apostas premiadas na quadra, que garantiu R$ 721,24 para cada ganhador.



O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira (17), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. Apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em casas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.