Pedro e o Lobo-guará: concerto para crianças acontece em Santo André

No próximo sábado (19), às 16 horas, o Teatro Municipal de Santo André recebe o espetáculo Pedro e o Lobo-Guará: Um Concerto Didático Brasileiro, uma releitura da clássica composição de Sergei Prokofiev adaptada para o contexto brasileiro. Apresentado pela Orquestra de Câmara ALMAI-SP, o projeto visa resgatar o diálogo entre a música de concerto e o público infanto-juvenil, proporcionando uma experiência artística enriquecedora para toda a família.

Dirigido por Anselmo Mancini com narração de Markito Alonso, que também assina a adaptação do texto, e a regência de Roberto Ondei, o espetáculo traz uma abordagem genuinamente brasileira: protagonistas negros, animais da fauna nacional como o lobo-guará e o papagaio, além de ambientar a trama na cidade de São Paulo. Esta proposta inovadora cria uma identificação imediata com o público brasileiro, especialmente com as crianças.

Pedro e o Lobo-Guará apresenta um formato verdadeiramente multimídia, combinando três elementos que se integram harmonicamente: a narração ao vivo da história, a execução musical realizada pela orquestra e a projeção de desenhos animados sincronizados em tempo real. A presença de intérprete de libras durante toda a apresentação reforça o compromisso com a acessibilidade.

Com 50 minutos de duração e dividido em cinco movimentos, o concerto didático estabelece uma ponte entre o erudito e o popular através de arranjos orquestrais que incluem leitmotifs presentes em diversas obras icônicas. O espetáculo inicia com homenagens à fábula original de Prokofiev e progressivamente incorpora elementos da música brasileira, que domina o movimento final.

O repertório musical é riquíssimo, trazendo fragmentos da obra de Heitor Villa-Lobos intercalados com temas de grandes nomes como Ernesto Nazareth, Hermeto Pascoal, Adoniran Barbosa, Chico Buarque, Chiquinha Gonzaga e Radamés Gnattali, além de versões orquestrais de melodias presentes no imaginário coletivo brasileiro.

Além do valor artístico e educativo, Pedro e o Lobo-Guará também traz reflexões contemporâneas importantes, incentivando as crianças a questionarem boatos, a desenvolverem senso crítico sobre as informações da internet e a valorizarem suas próprias vozes e percepções.

Os ingressos são vendidos por R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira) https://www.sympla.com.br/evento/pedro-e-o-lobo-guara-um-concerto-didatico-brasileiro/3015047.