PM prende homem com moto adulterada e placa falsa, em São Bernardo

Um homem foi preso por adulteração de sinal identificador de veículo na tarde desta terça-feira (15), em São Bernardo. Ele conduzia uma motocicleta com placa falsa, cor alterada e chassi adulterado. A abordagem ocorreu por volta das 16h10 na Rua Neuchatell, no bairro Taboão.

Os policiais militares, que estavam em patrulhamento no bairro Suísso, desconfiaram do comportamento do motorista, que demonstrou nervosismo ao notar a presença da viatura, acelerando e freando a moto descontroladamente.

Durante a revista, os agentes constataram que o número do chassi estava adulterado e, ao consultar no sistema, descobriram que o código correspondia a uma moto Honda/CG 125 vermelha, com placa DZY1123, de Minas Gerais. Já o veículo abordado era da cor verde e utilizava placa AKB5J65, registrada no Paraná, considerada falsa.

Com apoio de outras viaturas, o condutor, identificado como Arnaldo Telles da Silva, e a motocicleta foram encaminhados para o 7° Distrito Policial de São Bernardo, onde o motorista permanece à disposição da justiça. O delegado Paulo Negrão lavrou o boletim de ocorrência por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme o artigo 311 do Código Penal.

