Adolescente é apreendido após série de roubo com moto furtada

Um adolescente foi apreendido na noite desta terça-feira (15) após participar de uma série de roubos no bairro Montanhão, em São Bernardo. Segundo a Polícia Militar, ele estava na garupa de uma moto roubada e portava diversos pertences das vítimas. A apreensão aconteceu por volta das 21h, na rua Vasco da Gama.

Durante patrulhamento, a equipe da 4ª Companhia do 6° Batalhão de Polícia Militar Metropolitana foi acionada pelo COPOM após relatos de assaltos na região. Com base nas características repassadas, os policiais iniciaram buscas por possíveis rotas de fuga.

Foi avistado duas motocicletas, na Rua dos Vianas, que se encaixavam na descrição transmitida: uma Yamaha/XTZ 250 Lander preta (sem identificação) e uma Lander azul. Na tentativa de abordagem, os suspeitos iniciaram fuga, o que deu início a perseguição. A moto azul conseguiu escapar, mas a preta perdeu o controle na Rua Vasco da Gama e tombou. Os suspeitos tentaram fugir a pé, porém o garupa foi detido.

Identificado como R. L. da S., o menor infrator, que confessou participação no crime, estava com três celulares, duas carteiras e duas bolsas, todos pertencentes às vítimas assaltadas momentos antes da apreensão. A moto utilizada no roubo, após ser consulta via Chassi, havia sido roubada em Santo André.

O caso foi registrado no 1° Distrito Policial de São Bernardo, sob responsabilidade do Delegado Dr. Rodrigo Augusto David, que lavrou o BOPC nº KG6339-1/2025. As vítimas foram até a Delegacia e reconheceram o autor, a motocicleta, o capacete, 2 celulares e 1 carteira. Os pertences roubados foram devolvidos após identificação. Já o menor infrator, permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

