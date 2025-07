Homem é preso com 101 tijolos de maconha escondidos em caixa de som

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de terça-feira (15), em São Bernardo. A ocorrência foi registrada por volta das 20h30, na Avenida Lions, altura do número 2333, no bairro Rudge Ramos.

Durante o patrulhamento da Polícia Militar na região, um Ford Fiesta levantou suspeita ao trafegar em alta velocidade e com a traseira visivelmente rebaixada, indicando peso no porta-malas. A placa com letra “H” no início também chamou atenção por não ser comum na região. Ao verificarem os dados, constataram que o motorista não era o dono do veículo, motivo pelo qual levou a abordagem.

Ao revistarem o suspeito, identificado como Vinicius Ribeiro Magalhães, nada ilegal foi localizado na busca pessoal. Contudo, ao vistoriar o porta-malas, os policiais localizaram uma caixa de som selada e anormalmente pesada. Após desmontar o alto-falante, os agentes encontraram diversos tijolos de maconha nas cores azul e verde. O próprio suspeito revelou a existência de um mecanismo de segurança na lateral da caixa que liberava o acesso ao conteúdo.

Com os dados coletados, o veículo e o indivíduo, juntamente com os tijolos, foram encaminhados para o 2° Distrito Policial de São Bernardo, onde o caso foi registrado como tráfico de entorpecentes e localização/apreensão de veículo. Ao todo, foram 68 na cor azul e 33 na cor verde, totalizando 101 tabletes, que pesaram 79 quilos. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), ao ser questionado, Vinicius confessou que havia sido contratado para transportar a maconha da zona leste de São Paulo até Diadema.

A delegada de plantão, Dra. Taina Ponzetto, solicitou a prisão preventiva do indiciado, que permanece à disposição da Justiça.

LEIA TAMBÉM:

Padrasto acusado de envenenamento em São Bernardo é liberado