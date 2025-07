Grande Rio anuncia Paolla Oliveira como rainha de Honra, e atriz diz ter sido surpreendida

Quatro meses após deixar o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira foi anunciada nesta quarta-feira, 16, como Rainha de Honra da escola, fato que gerou confusões.

A novidade comunicada nas redes sociais da agremiação levou a atriz a se pronunciar e esclarecer a situação.

"Vamos organizar isso aqui, pelo amor de Deus. Primeiro, eu queria agradecer demais a Grande Rio, agradecer por esse espaço, esse lugar tão carinhoso. Sempre tive e continuo tendo esse carinho de vocês. E eu já tinha falado que eu não sairia do Carnaval, isso é uma verdade. Eu sairia só do posto. Vocês vão ser sempre a minha escola preferida do coração", enfatizou Paolla.

A atriz, que está no ar como a Heleninha Roitman em Vale Tudo, também aproveitou o momento para dar destaque à sua sucessora no posto, Virginia Fonseca, anunciada em maio pela Grande Rio como a nova Rainha de Bateria.

"Vamos esclarecer uma coisa, já que a gente está falando em posto? A rainha da Grande Rio é a Virginia. Vamos deixar a menina brilhar, minha gente", pediu Paolla.

A equipe da artista também emitiu um comunicado nesse sentido. "A atriz foi pega de surpresa pelo anúncio nas redes sociais da Grande Rio de que foi agraciada com o título de Rainha de Honra - menção inédita que ela agradece com carinho pois, como sempre disse, ela saiu do posto mas jamais deixará o carnaval. Para encerrar qualquer mal-entendido e como já sabido, Paolla passará a faixa à nova rainha, Virgínia Fonseca, a qual deseja sucesso à frente da bateria da escola de seu coração", diz a nota.