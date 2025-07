Senado aprova MP que autorizou reajuste salarial para militares; texto vai à promulgação

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 16, o projeto de lei de conversão da medida provisória (MP) 1293/2025, que autorizou o aumento dos soldos dos militares das Forças Armadas. O texto agora segue para promulgação.

A MP determinou um reajuste em duas etapas, de 4,5% cada: em abril de 2025, já em vigor; e outro em janeiro de 2026.

O soldo varia de acordo com os postos. Os militares no topo da hierarquia das Forças - almirantes de Esquadra, generais de Exército e tenentes-brigadeiros -, por exemplo, recebiam R$ 13.471 até março, com um reajuste para R$ 14.077 a partir de abril deste ano. Em 2026, seus soldos passarão para R$ 14.711.

Alguns parlamentares ligados às Forças, no entanto, criticaram o porcentual de aumento. "As parcelas nem de longe refletem o reajuste que deveria ser feito de modo a compensar as perdas ano após ano", disse o deputado Eduardo Pazuello (PL-RJ), durante a tramitação na Câmara.