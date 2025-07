ParkShopping São Caetano recebe circuito D.P.A. até 3 de agosto

As férias escolares no ParkShopping São Caetano contam com uma nova atração gratuita voltada ao público infantil: o circuito D.P.A. – Mistério e Magia, inspirado na série Detetives do Prédio Azul, do canal Gloob. A atividade segue até o dia 3 de agosto, na Praça de Eventos, com entrada por ordem de chegada.

Voltado para crianças de 3 a 12 anos, o evento oferece uma missão interativa na qual os pequenos precisam encontrar pistas e resolver enigmas para recuperar amuletos mágicos tomados por bruxos. O espaço é cenografado com ambientes conhecidos da série, como a cozinha da Dona Leocádia, o armazém do Theobaldo, a biblioteca banida e os porões dos vilões.



Para crianças de até 3 anos, há uma Área Baby exclusiva, com acesso apenas acompanhado por um adulto responsável.



O evento também terá sessões de encontro com bonecos dos personagens Max, Mel e Zeca, em estilo “chibi”, aos sábados, domingos e no feriado de 9 de julho. As sessões duram cerca de 20 minutos e ocorrerão em horários pré-determinados entre 15h e 19h.



Os ingressos são gratuitos e devem ser resgatados pelo app Multi, sujeito à capacidade do espaço. Não há necessidade de agendamento prévio, mas pode haver fila.