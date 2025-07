Polícia prende padrasto suspeito de envenenar enteado em São Bernardo

Matéria atualizada às 17h48

A Polícia Civil de São Bernardo prendeu na tarde desta quarta-feira (16) Admilson Ferreira dos Santos, 52 anos, suspeito de tentar matar o enteado, Lucas da Silva Santos, 19, por envenenamento. A prisão temporária foi decretada pela Justiça de São Paulo após pedido da delegada Liliane Doretto, responsável pelas investigações, na noite de terça-feira (15).

O mandado foi cumprido por agentes do 8º Distrito Policial, que se dirigiram à residência do suspeito, no bairro Assunção, logo após a ordem judicial. A informação foi confirmada pela Polícia Civil de São Bernardo. Admilson, que responderá por tentativa de homicídio, deve passar nesta quinta-feira (17) por audiência de custódia para saber se a prisão será convertida em preventiva.