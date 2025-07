Família pede Justiça por jovem envenenado em São Bernardo

Familiares de Lucas da Silva Santos, 19 anos, internado em estado grave após consumir bolinhos de mandioca que estariam envenenados, pedem por Justiça. Admilson Ferreira dos Santos, 52, é o principal suspeito de ter envenenado o alimento e entregue ao jovem. A Polícia Civil de São Bernardo solicitou ontem a prisão temporária do acusado e aguarda decisão judicial sobre o caso.

Denise Santos Barros, 47, irmã por parte de pai e Nayara Pereira dos Santos, 29, prima de consideração de Lucas, estiveram na manhã desta quarta-feira (16) no 8° DP (Distrito Policial) e reclamaram da demora da resposta da Justiça sobre o pedido de prisão temporária. Santos foi prestar depoimento na delegacia, enquanto Barros foi acompanhar outros familiares.

“Ele é mentiroso e manipulador, quero ver justiça e que meu irmão saia vivo dessa situação. A prisão dele não vai apagar o que aconteceu com o Lucas, mas esse mandado precisa sair logo para que Admilson comece a pagar pelo que fez”, disse Denise Santos Barros, irmã do jovem.

Além da tentativa de homicídio por envenenamento, a delegada responsável pelo caso, Liliane Doretto, revelou na terça-feira (16), que Admilson mantinha um relacionamento íntimo e possessivo com Lucas e que ele teria abusado sexualmente do jovem e de outros irmãos. As informações foram reveladas após a própria mãe do jovem, Rosemeire da Silva Santos, 52, confessar à polícia que sabia dos abusos.

A dona de casa e prima de consideração de Lucas, Nayara Pereira dos Santos, denunciou ser uma das vítimas dos abusos sexuais supostamente praticados por Admilson. Ela disse que chegou a morar com ele durante um período enquanto era criança e que toda a família sabia das violações, porém ninguém procurou a polícia ou qualquer outro órgão para denunciar.

“A família inteira sabe que ele é assim. Ele começou a me violar quando tinha apenas 6 anos, passava a mão em mim enquanto tomava banho, mexia nas minhas partes íntimas. Teve que acontecer o pior para que ele seja finalmente preso. O Admilson abusou de todos os irmãos, mas ele sempre ameaçou, falava que ia matar, deixar de castigo e que ninguém iria acreditar na denúncia. Sem contar que ele é manipulador”, denunciou.

A reportagem tentou contato, mas não encontrou a defesa de Admilson.