Grêmio sofre 'apagão' e é superado pelo Alianza Lima na ida dos playoffs da Sul-Americana

O Grêmio é mais um time brasileiro a não conseguir um bom resultado na ida dos playoffs para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira, o time gaúcho visitou o Alianza Lima, do Peru, e foi derrotado por 2 a 0, com os gols marcados em um intervalo de apenas dois minutos. A partida foi realizada no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, capital peruana.

O duelo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (23), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O Grêmio precisa devolver a diferença de dois gols para levar aos pênaltis ou vencer no tempo normal a partir de três gols. Quem passar, enfrentará o Universidad de Quito, do Equador, nas oitavas de final.

Os dois times fizeram um confronto bem equilibrado no primeiro tempo. Logo nos primeiros segundos, o Grêmio assustou em chute de André Henrique. Depois, foi Edenilson quem chutou dentro da área, mas o goleiro Viscarra fez grande defesa. Do lado peruano, Paolo Guerrero cabeceou com perigo e Castillo fez grande jogada dentro da área, mas o lateral Igor Serrote se jogou para cortar a finalização perigosa.

No segundo tempo, porém, o Grêmio teve um 'apagão' de dois minutos que custou caro. Após jogada na esquerda, Cari conseguiu finalizar dentro da área, mas Volpi defendeu. Paolo Guerrero cabeceou e Marlon tirou de cabeça em cima da linha. No segundo rebote, porém, Gentile chegou chutando do jeito que dava para marcar aos 13.

Apenas dois minutos depois, aos 15, Eryc Castillo recebeu lançamento e ganhou no tranco da marcação. Já dentro da área, no lado esquerdo, ele chutou cruzado, no canto oposto do gol, para fazer 2 a 0. O Grêmio acertou a marcação depois disso, mas não conseguiu diminuir a desvantagem.

OUTROS JOGOS DE QUARTA

A rodada ainda teve vitória do Bolívar, da Bolívia, sobre o Palestino, do Chile, por 3 a 0. O vencedor dessa chave vai encarar o Cienciano, do Peru. No outro jogo, o Once Caldas, da Colômbia, bateu o San Antônio, da Bolívia, pelo mesmo placar. Quem passar, pega o Huracán, da Argentina, nas oitavas.

OUTROS BRASILEIROS

Bahia e Vasco, que jogaram na terça-feira, também não venceram. O time baiano empatou sem gols com o América de Cali, da Colômbia, em casa, enquanto os cariocas foram goleados por 4 a 0 pelo Independiente del Valle, do Equador, fora de casa. Já o Atlético-MG visita o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, nesta quinta-feira, às 21h30.