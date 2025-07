Atrium Shopping recebe evento geek gratuito no fim de semana

Nos dias 19 e 20 de julho, o Atrium Shopping, em Santo André, sedia uma programação gratuita voltada ao público geek, com três eventos temáticos reunindo games, cosplay, card games e produtos colecionáveis. As atividades acontecem em diferentes áreas do shopping e são voltadas para todas as idades.



A ABC Geek Fair será realizada no Piso 1 e trará atrações como exposição de action figures, área de jogos clássicos e atuais, concurso de cosplay com premiação e painéis com convidados do universo geek. O evento funciona das 10h às 22h no sábado e das 11h às 20h no domingo.



Simultaneamente, a praça de alimentação abrigará o Encontro de CardGames do ABC, com espaço para partidas casuais, trocas, oficinas com instrutores e torneios de jogos como Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh!, Magic: The Gathering e One Piece Card Game.



A programação inclui ainda a Expo Games ABC, com lojas especializadas em jogos, decoração temática e produtos para colecionadores. Um espaço interativo com fliperamas também estará disponível ao público.



Além das atrações, o shopping promove uma ação solidária: visitantes podem doar 1 kg de alimento não perecível no Piso Térreo, próximo ao Carrefour. Os itens arrecadados serão destinados a uma instituição local.

Serviço



ABC Geek Fair



Data: 19 e 20 de julho

Horário: sábado das 10h as 22h e domingo 11h às 20h

Endereço: piso 1 — Atrium Shopping —- Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 — Vila Homero Thon, Santo André–SP, 09111-340

Entrada gratuita



Expo Games ABC



Data: 19 e 20 de julho

Horário: sábado das 10h as 22h e domingo 11h às 20h

Endereço: piso térreo — Atrium Shopping —- Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 — Vila Homero Thon, Santo André–SP, 09111-340

Entrada gratuita



Encontro CardGames ABC



Data: 19 e 20 de julho

Horário: sábado das 10h as 22h e domingo 11h às 20h

Endereço: praça de alimentação — Atrium Shopping —- Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 — Vila Homero Thon, Santo André–SP, 09111-340

Entrada gratuita