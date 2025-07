Final da Liga Especial de Futebol Amador de São Bernardo acontece neste fim de semana

Como na música da banda Skank, “a bandeira no estádio é um estandarte (...) o distintivo na camisa do uniforme (...) que coisa linda é uma partida de futebol”, o duelo do próximo domingo (20), às 10h, promete fortes emoções e momentos únicos: a final da Liga Especial de Futebol de São Bernardo deve levar ao Estádio Primeiro de Maio cerca de 20 mil pessoas para assistirem o duelo entre Unidos do Morro FC e Blumenau EC.

A Liga de Futebol amadora de São Bernardo é considerada uma das maiores e mais tradicionais competições de futebol de várzea do Brasil. “A final da Liga Especial consolida, mais uma vez, o município como referência nacional quando o assunto é futebol amador. Em tempos de futebol cada vez mais mercantilizado, a várzea segue sendo uma grande referência em nossa cidade”, declarou o prefeito Marcelo Lima (Podemos).

Há 16 anos no futebol de várzea e há quatro anos à frente do EC Blumenau, o técnico Flávio Maia de Lima Junior, o Juninho, sabe que o duelo do final de semana será acirrado. “Espero que seja uma festa grandiosa nas arquibancadas e no campo. Vamos encarar um grande adversário, que fez a melhor campanha do torneio e chega forte para essa final. Mas chegamos também prontos para fazer um grande jogo, em busca do nosso objetivo maior que é o título”.

Do outro lado, o Unidos do Morro também não prevê vida fácil dentro das quatro linhas. “Eles têm um time bem entrosado dentro de campo, mantiveram a base do ano passado, de campeão. Mas final é final, um jogo só. Nosso elenco está muito unido e jogo assim é decidido nos detalhes, quem errar menos tem tudo para ser campeão”, disse Robson Melo, treinador da equipe.

INCLUSÃO SOCIAL

Além do jogo dentro de campo, a Liga reafirma seu papel como importante ferramenta de inclusão social e valorização cultural. “O futebol vai além das quatro linhas, unindo pessoas de diferentes origens, classes sociais e idades, promovendo sempre o respeito, a convivência e o espirito de equipe. A várzea reflete a identidade das nossas comunidades, fortalecendo nossos valores e história, por isso temos o compromisso de promover o esporte como instrumento de transformação social”, acrescentou o presidente da Liga de Futebol Amador de São Bernardo, Luciano Marechal.

SEGURANÇA REFORÇADA

No dia 9 de julho, em encontro realizado no Salão Nobre do Paço Municipal representantes do poder público, o prefeito Marcelo Lima, o presidente da Liga de Futebol Amador e representantes das equipes finalistas da Divisão Especial de Futebol da cidade, foi definido todo esquema de segurança que será adotado tanto no entorno do Estádio 1º de maio (região da Vila Euclides) bem como o acesso das torcidas ao palco da grande final, como também foram definidas regras acerca de bandeirões, sinalizadores e instrumentos musicais para a grande festa do futebol de várzea da cidade. O encontro também contou com a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar.

FOGOS SEM BARULHO

No encontro também foi reforçado o compromisso da administração municipal em garantir o cumprimento da Lei 7.427, sancionada em 25 de maio, que proíbe em São Bernardo a queima e soltura de fogos de artifício com ruído. A lei estabelece multas para quem descumprir a proibição: R$ 4.300 para pessoas físicas e R$ 11.600 para pessoas jurídicas. Fogos silenciosos ou de baixo impacto sonoro são permitidos entre 7h e 22h, desde que em conformidade com as normas estabelecidas.