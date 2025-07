Gilvan trata de segurança, saúde e prevenção a enchentes com Tarcísio

O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), esteve na tarde desta quarta-feira (16) no Palácio dos Bandeirantes, onde se reuniu com o governador Tarcísio de Freitas (Podemos), para tratar de temas prioritários ao município.

Entre os assuntos debatidos, o desassoreamento dos rios Tamanduateí e Meninos, o custeio da saúde pública e os avanços da Muralha Paulista, programa estadual de combate à criminalidade por meio de tecnologia integrada.

Durante o encontro, o governador se comprometeu a liberar, nos próximos meses, o acesso ao banco de dados de procurados da Justiça, ampliando significativamente o alcance do sistema de reconhecimento facial utilizado pelas cidades que integram a Muralha Paulista.

Santo André já conta com o COI (Centro de Operações Integradas) em pleno funcionamento e com tecnologia de videomonitoramento em expansão.

“A liberação do cadastro de procurados é fundamental para que o reconhecimento facial atue com máxima eficiência. Com essa integração, damos mais um passo importante no combate à criminalidade e na proteção da população andreense”, destacou Gilvan.

Outro ponto importante da pauta foi o pedido de apoio do Estado para o desassoreamento dos principais rios que cortam o município – Tamanduateí e Meninos –, medida considerada estratégica para mitigar riscos de alagamentos na cidade.

Gilvan também reforçou ao governador a necessidade de ampliação dos repasses estaduais para o custeio da saúde municipal, especialmente diante da crescente demanda por serviços e atendimentos de alta e média complexidade.

A reunião reforça o diálogo institucional entre Santo André e o governo estadual em busca de soluções conjuntas para áreas estratégicas como segurança, meio ambiente e saúde.

