Parque Chico Mendes, em São Caetano, sedia evento de exposição de carros antigos

O Espaço Verde Chico Mendes (Av. Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica) recebe a 16ª Exposição Anual de Carros Antigos. O evento acontece na sexta-feira (18), das 17h às 22h, e no sábado e domingo (19 e 20), das 9h às 22h. A entrada é livre para todos os públicos, mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.

Tradicional no calendário da cidade, a exposição integra as comemorações de aniversário de São Caetano do Sul, fundada em 28 de julho de 1877. A realização é da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio do Fundo Social de Solidariedade, da Federação Paulista de Antigomobilismo e da Foca’s Film – Insufilm e Envelopamento.

A expectativa é de que mais de mil veículos estejam em exibição, entre carros clássicos, nacionais e importados, apresentados por expositores independentes. O público poderá conferir exemplares de Hot Rods, Muscle Cars, Custom Cars e outras raridades que encantam os amantes do antigomobilismo.

Além da exposição, o evento contará com food trucks, atrações artísticas e um mercado de pulgas, com venda de usados e itens colecionáveis. Entre as opções gastronômicas estão camarão recheado, batata frita, bolinho de bacalhau, acarajé, tapioca, hambúrguer, pastel, milho verde, pamonha, vinhos e chopes artesanais.

Mais informações pelo telefone (11) 4233-8910 ou pelo e-mail: [email protected].

Serviço:

16ª Exposição Anual de Carros Antigos de São Caetano

18 de julho, sexta-feira, das 17h às 22h

19 e 20 de julho, sábado e domingo, das 9h às 22h

Espaço Verde Chico Mendes: Av. Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica, São Caetano

Entrada: 2 kg de alimentos não perecíveis (atenção ao prazo de validade)

Classificação etária: livre