Jogos Regionais iniciam disputas de natação e ciclismo

A 67ª edição dos Jogos Regionais segue movimentando São Bernardo com disputas de alto nível e bons resultados para a cidade-sede. Até o momento, São Bernardo ocupa a terceira colocação na classificação geral, com 114 pontos, atrás de Santos (179) e Praia Grande (153). Diadema aparece em sexto (48), enquanto Mauá é 11ª colocada, com 23. São Caetano é 13ª, com 16. Buscando a liderança, os municípios iniciam sua participação em uma das principais modalidades da competição: a natação inicia suas provas na manhã desta quinta-feira (17), a partir das 10h (à tarde começa às 14h30), no Sesi, na rua Suecia, 900, Assunção.

São Bernardo contará com orientações de Fernando Vanzella, treinador que tem, no currículo, 10 mundiais e três Jogos Olímpicos (2008, 2012 e 2016) como integrante das comissões técnicas do Brasil, por exemplo. Dentro da piscina, São Bernardo aposta na força dos experientes Lorrane Cristina Versiani Ferreira e Matheus Gonche e nos jovens Tauã Carvalho e Gabriel Machuco, ambos de 17 anos.

A programação inclui provas em diversas categorias, como 100m e 400m medley, 50 e 100m nado livre, costas, borboleta e peito, além dos revezamentos. No total, serão 21 provas ao longo do dia.

Também nesta quinta, a Arena Olímpica (Rua Tiradentes, 1845, Santa Terezinha) recebe, a partir da manhã, a primeira rodada da disputa de damas. No ciclismo, a competição de velocidade individual e por equipe será realizada na Avenida Engenheiro Otávio Manente, nas proximidades da loja Havan. Já a ginástica rítmica terá apresentações da categoria sub-14 no Ginásio Lauro Gomes, a partir das 14h. As decisões do basquete também estão previstas, no Ginásio Ubaldo Lago, o CREC Baetinha, sem horário divulgado.

QUINTO DIA

Nesta quarta-feira (16), São Bernardo brilhou na malha. A equipe são-bernardense venceu Cotia por 174 a 48 na final e garantiu a medalha de ouro, enquanto Santos ficou com o bronze ao derrotar Mauá na disputa do terceiro lugar. A vitória foi especial para uma tradicional família do esporte na cidade: os irmãos Jefferson Tadeu de Souza e Jorgeson Eduardo, que já acumulam conquistas por outras cidades, como São Caetano, integraram o time campeão ao lado de Enrico, filho de Jorgeson, que iniciou na modalidade aos 6 anos de idade e, aos 12, já celebra seu primeiro título nos Regionais.

Na disputa do xadrez masculino sub-21, São Caetano venceu no geral, com 13 pontos.

