Caminhão pega fogo no Rodoanel Sul e interdita via nesta quarta (16)

Um caminhão em chamas provocou a interdição total das três faixas do Rodoanel Mário Covas (trecho Sul), na altura do km 63, sentido rodovia dos Imigrantes, na manhã desta quarta-feira (16). Segundo informações da concessionária SPMar, responsável pela via, o incêndio começou após o veículo colidir contra a defensa metálica.



De acordo com a apuração inicial, a medida de bloqueio foi adotada para preservar a segurança dos demais motoristas, já que a fumaça densa comprometia a visibilidade na região. O motorista do caminhão conseguiu sair do veículo e não se feriu.



O incidente causou congestionamento entre os quilômetros 60 e 63, nas proximidades de Parelheiros, zona sul da capital paulista. Equipes da concessionária atuam no local para conter as chamas, remover o veículo e liberar as pistas. Não há previsão de liberação total até o momento.