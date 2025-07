Gilvan comemora aprovação da PEC 66 como conquista histórica dos municípios

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira (15), em dois turnos, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 66/2023, considerada uma das maiores vitórias recentes do movimento municipalista. A articulação teve forte liderança da FNP (Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos), com destaque para o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB), vice-presidente de Precatórios da entidade.

A PEC estabelece novas regras para o pagamento de precatórios, renegociação de dívidas e uso mais eficiente dos recursos municipais, promovendo equilíbrio fiscal e fortalecendo a capacidade de investimento dos municípios brasileiros.

“A aprovação da PEC 66 é uma vitória do diálogo e do bom senso. Lutamos para garantir justiça fiscal aos municípios, e conseguimos. Essa proposta vai permitir que as cidades respirem financeiramente, honrem seus compromissos e mantenham investimentos fundamentais para a população”, celebrou o prefeito Gilvan Ferreira.

A proposta aprovada cria um teto de comprometimento da RCL (Receita Corrente Líquida) com precatórios, limitado entre 1% e 5%, com variação conforme o estoque da dívida e revisão a cada 10 anos. Também altera o indexador dessas dívidas, substituindo a Selic pelo IPCA acrescido de 2% ao ano (com juros simples), o que reduz consideravelmente o ritmo de crescimento do passivo municipal.

Além disso, a PEC garante: renegociação de dívidas com a União em até 360 meses, incluindo autarquias e fundações; parcelamento de dívidas previdenciárias em até 300 meses; ampliação da DREM (Desvinculação de Receitas) para 50% até 2026 e 30% de 2027 a 2032; autorização para uso dos superávits dos fundos municipais em áreas prioritárias até 2032; e criação de linha de crédito federal específica para o pagamento de precatórios.

“Esse foi um trabalho construído com união e responsabilidade. Os prefeitos e prefeitas foram ouvidos, apresentaram dados, dialogaram com o Congresso e o resultado está aí: uma emenda que vai melhorar a gestão pública nas cidades brasileiras. Agora seguimos acompanhando com atenção a tramitação no Senado”, concluiu Gilvan.

A proposta segue agora para apreciação dos senadores.