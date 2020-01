Com tração traseira e Alexa, Lamborghini Huracán EVO RWD reestilizado é apresentado

Leo Alves

Do Garagem360



08/01/2020 | 13:48



Para quem deseja ainda mais esportividade, já que as demais versões usam tração integral, o novo Lamborghini Huracán EVO RWD, tracionado apenas pelas rodas posteriores, foi reestilizado e apresentado pela marca. Além de deixar o carro mais “solto”, a solução também ajuda a reduzir o peso do supercarro, que agora tem 1.389 kg.

Lamborghini Huracán EVO: potência

Atrás dos bancos habita o motor V10 de 5,2l de aspiração natural — e que também é utilizado no Audi R8. Ele entrega 610 cv de potência a 8 mil rpm e tem 57,1 kgfm de torque a 6.500 rpm. Acoplado a uma transmissão sequencial de dupla embreagem e sete marchas, o supercarro faz de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos e tem velocidade máxima de 325 km/h.

Além de ter tração apenas na traseira, o Huracán EVO RWD utiliza um novo sistema de controle de tração. Chamado de Performance Traction Control System (P-TCS), ele interfere na direção de acordo com o modo de condução selecionado. No Strada, o sistema é mais ativo e tenta impedir a derrapagem a todo o custo. Já no Sport, ele permite que as rodas destracionem com mais facilidade. Modo mais liberal, o Corsa praticamente desativa o controle de tração, o que faz com que as habilidades ao volante do piloto sejam testadas.

Amazon Alexa

A mudança visual não foi a única mudança do Lamborghini Huracán EVO. Ele também passou a ser equipado com a assistente virtual Amazon Alexa. A tecnologia agora faz parte do sistema multimídia do veículo, e permite que o motorista interaja com comandos de voz. É possível customizar configurações do carro, perguntar sobre locais próximos (como restaurantes e postos de combustíveis), e até realizar comandos em casas inteligentes, pedindo para a Alexa abrir portões e acender luzes.

Foto: Divulgação Lamborghini reestiliza Huracán EVO RWD Foto: Divulgação Lamborghini reestiliza Huracán EVO RWD Foto: Divulgação Lamborghini reestiliza Huracán EVO RWD Foto: Divulgação Lamborghini reestiliza Huracán EVO RWD Foto: Divulgação Lamborghini reestiliza Huracán EVO RWD Foto: Divulgação Lamborghini reestiliza Huracán EVO RWD Foto: Divulgação Lamborghini reestiliza Huracán EVO RWD Foto: Divulgação Lamborghini reestiliza Huracán EVO RWD Foto: Divulgação Lamborghini reestiliza Huracán EVO RWD Foto: Divulgação Lamborghini reestiliza Huracán EVO RWD Foto: Divulgação Lamborghini reestiliza Huracán EVO RWD Foto: Divulgação Lamborghini reestiliza Huracán EVO RWD Foto: Divulgação Lamborghini reestiliza Huracán EVO RWD Foto: Divulgação Lamborghini reestiliza Huracán EVO RWD Foto: Divulgação Lamborghini reestiliza Huracán EVO RWD Foto: Divulgação Lamborghini reestiliza Huracán EVO RWD Foto: Divulgação Lamborghini reestiliza Huracán EVO RWD Foto: Divulgação Lamborghini reestiliza Huracán EVO RWD Foto: Divulgação Lamborghini reestiliza Huracán EVO RWD Foto: Divulgação Lamborghini reestiliza Huracán EVO RWD