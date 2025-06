Oficina ensina voluntários sobre sinalizações do Caminho do Sal e Caminho da Mata Atlântica

A Vila de Paranapiacaba recebe nesta quinta-feira (19) a oficina de sinalização do Caminho do Sal e Caminho da Mata Atlântica de Santo André. A atividade será realizada das 9h às 15h e integra a programação do Junho Verde.

A oficina será dividida em duas partes: teórica, com apresentação da utilização dos métodos de sinalização ao longo das trilhas; e prática, com percurso de oito quilômetros entre os trechos de Paranapiacaba até Taquarussu, em Mogi das Cruzes. A ação ocorre em parceria e com apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, responsável pela gestão da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, de onde sai o grupo.

As rotas ecoturísticas fazem parte da preservação do patrimônio histórico e ambiental. Entre a vegetação típica da mata atlântica estão estradas de terra e cascalho para a prática de caminhadas de longa distância, cicloturismo, corridas rústicas, cavalgada e prática de mountain bike.

O Caminho do Sal recebeu esta denominação porque era utilizado para levar o sal até o povoado na região. Mas era usada também pelos tropeiros para o transporte clandestino de pedras preciosas. Aberto em 1640, possui aproximadamente 50 km de extensão e cruza os municípios de Santo André, São Bernardo e Mogi das Cruzes.

O Caminho da Mata Atlântica é bastante extenso. Com 4.000 quilômetros, começa no Parque Nacional do Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, e se estende até o Parque Estadual do Desengano, no Rio de Janeiro. O longo corredor passa por 10 parques nacionais e 32 parques estaduais.

Representantes do Instituto Caminho da Mata Atlântica estarão presentes para orientar os voluntários.

O ponto de encontro será o Centro de Visitantes do Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, localizado na Rua Direita, 371, na parte baixa da Vila.

São 25 vagas para participar da oficina. O link para inscrição consta no site do Junho Verde: www.semasa.sp.gov.br/junhoverde.

Serviço

Oficina de sinalização do Caminho do Sal e Caminho da Mata Atlântica

Data: 19/6 (quinta-feira)

Horário: 9h às 15h

Ponto de encontro: Centro de Visitantes (Rua Direita, 371 - Vila de Paranapiacaba - Santo André)

Inscrições: www.semasa.sp.gov.br/junhoverde