Sabores da Cidade em Santo André engaja na web

O Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, em Santo André, recebeu na última terça-feira (17) a cerimônia de encerramento da segunda edição do Festival Sabores da Cidade. A iniciativa, realizada entre os dias 12 de maio e 11 de junho, contou com a participação de 206 estabelecimentos do setor gastronômico – o dobro da quantidade do ano passado. A ação promoveu preços promocionais nos restaurantes e similares com o objetivo de aquecer e fortalecer o setor.

O evento de encerramento contou com a participação de empreendedores do setor, dirigentes de entidades do segmento, influenciadores e parceiros. “O festival que foi um tremendo sucesso, trazendo maior movimentação nas redes sociais, e consequentemente dentro dos restaurantes”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

De acordo com Banzato, a segunda edição do Festival Sabores da Cidade registrou aumento de 119% no número de empresas participantes em relação à a edição anterior, que teve a adesão de 94 estabelecimentos.

LEIA TAMBÉM:

Festival gastronômico valoriza produtos de Paranapiacaba nos finais de semana de junho



A divulgação dos pratos promocionais para que o público conhecesse as ofertas e os restaurantes contou com a ação fundamental dos 23 influenciadores convidados a participar do Festival.

Com total somado de 1,8 milhão de seguidores, os influenciadores fizeram 166 visitas a estabelecimento, que resultaram em 1,2 milhão de visualizações das postagens referentes aos restaurantes, bares e similares, incentivando a visitação do público para conferir os pratos e preços.

“A consulta do público ao site do Sabores da Cidade chegou a 31.263 acessos no período, número 40% superior ao do ano passado, o que mostra que mais pessoas estavam interessadas em conhecer as ofertas e dispostas a descobrir novos lugares onde comer e beber bem em Santo André”, acrescentou Banzato.