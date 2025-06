Salzburg vence Pachuca após paralisação e lidera grupo do Real Madrid no Mundial de Clubes

O Salzburg venceu o Pachuca, por 2 a 1, nesta quarta-feira, no TQL Stadium, em Cincinnati, após paralisação de 1h40 por causa de forte chuva e lidera o Grupo H do Mundial de Clubes, que reúne ainda Real Madrid e Al-Hilal, que empataram.

Em mais um jogo de baixo público neste Mundial, mesmo com um time mexicano em campo, Pachuca e Salzburg fizeram um primeiro tempo interessante, de boas disputas no meio-campo, mas de maior eficiência da equipe austríaca, a menos vitoriosa entre as europeias deste Mundial, sem títulos de peso e classificada pelo ranking.

Longe de ser um alvo de expectativas nos EUA, o Salzburg não empolgou a torcida pela timidez no ataque. O Pachuca, por sua vez, se conteve nos primeiros minutos, porém logo despontou no jogo com Salomón Rondón, responsável pelas melhores oportunidades dos mexicanos na etapa inicial, aos 10 e aos 30, com direito a uma bola no travessão.

Enquanto o time mexicano tentava acelerar o jogo, com rápidas investidas no ataque, o austríaco queria cadenciar o duelo, principalmente no meio-campo. A estratégia mais cautelosa acabou dando resultado aos 42, justamente quando o Pachuca parecia o melhor em campo. Numa bela jogada individual, o meia israelense Gloukh conteve a marcação e bateu colocado de fora da área: 1 a 0.

Na volta do intervalo, os jogadores tiveram pouco tempo para "esquentar" em campo. Com nuvens pesadas no céu, a arbitragem paralisou o duelo aos 9 minutos do segundo tempo.

Jogo parou às 20h10, aos 9 minutos do segundo tempo, por alerta climático (forte chuva), e retornou às 21h50. A parada pareceu fazer bem ao Pachuca, que já estava melhor antes da paralisação. No primeiro lance de ataque, o canhoto Brian González bateu falta e empatou: 1 a 1.

Com rapidez no toque de bola e objetividade, o Pachuca deixou o Salzburg desorientado. Aos 23 minutos, Robert Kennedy, ex-Fluminense, perdeu grande chance.

Mas o Salzburg não estava 'morto' e sempre muito efetivo voltou a liderar o placar, aos 30 minutos, com bela cabeçada de Onisiwo, após bela jogada de Bidstrup pela direita.

Os último minutos foram marcados pelo ataque desesperado do Pachuca atrás do empate, enquanto o Salzburg buscou o contra-ataque para garantir a vitória. Nenhum dos times teve sucesso e o triunfo foi austríaco.