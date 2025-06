Ouro fecha perto da estabilidade, observando sinais do Oriente Médio e à espera do Fed

O contrato mais líquido do ouro fechou perto da estabilidade nesta quarta-feira, 18,, com investidores observando as disputas entre Israel e Irã, que não sinalizam progressos no campo diplomático e ainda deixam em aberto um envolvimento dos Estados Unidos. Além disso, o mercado aguarda com grande expectativa a decisão de juros do Federal Reserve (Fed) nesta tarde, quando é esperada uma manutenção de taxas, mas serão observadas as sinalizações do presidente da autoridade, Jerome Powell, além das projeções do banco central.

O contrato de ouro com vencimento em agosto avançou 0,03% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando o dia a US$ 3.408,1 por onça-troy.

Para o TD Securities, a ação anômala dos preços nos mercados de ouro nos últimos anos sugere que estamos em meio a uma ordem monetária em mudança. "Acreditamos que o ouro está se beneficiando particularmente da perda parcial da função de reserva de valor do dólar, e que os fluxos recentes de bancos centrais e do setor oficial, a atividade de compra do Oriente, a participação limitada de fundos macroeconômicos ocidentais e o aumento das alocações estratégicas são sintomas disso", avalia.

Esse tema tem espaço para ser acentuado pelo conflito em curso, especialmente no caso de um envolvimento mais prolongado dos EUA na região, pontua o banco. O TD Securities observa espaço para novas altas do ouro em caso entradas de refúgio seguras vinculadas a uma nova escalada no Oriente Médio; retomada dos cortes nas taxas de juros no caso de uma reviravolta completa no comércio; um ambiente estagflacionário no caso de uma guerra comercial contínua; e desafios à credibilidade do Fed com o mandato do presidente Powell chegando ao fim dentro de um ano.