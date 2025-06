Léo Catolé, do Santo André Intelli, é eleito o melhor jogador do mês da LNF

Atuando pelo Santo André Intelli, o ala Léo Catolé foi eleito o melhor jogador do mês de maio da LNF (Liga Nacional de Futsal). O atleta participou de quatro partidas no período e saiu vitorioso em todas elas, contribuindo com três gols e desempenhos decisivos para a sequência invicta da equipe andreense na competição.



“Gostaria de agradecer a todos que votaram, em especial à torcida do Santo André. Agradeço também à equipe e aos meus companheiros, que me ajudaram a conquistar esse troféu!”, declarou Catolé após o anúncio do prêmio.

Aos 26 anos, o jogador está em sua terceira temporada com a camisa do Santo André e é peça-chave na campanha do clube na LNF. Atualmente, Léo Catolé está na reta final de recuperação de uma lesão e deve retornar às quadras nos próximos compromissos da equipe.

Após um começo avassalador no Nacional, o time da região diminiu o ritmo e vive uma sequência de duas derrotas, resultados que deixaram o time na nona colocação, com 14 pontos. O próximo compromisso do time acontece no sábado (21), às 20h, frente ao São Lourenço, fora de casa.

