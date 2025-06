Estrela da Copinha volta ao Santo André na Copa Paulista

Maior destaque do Santo André na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante Rafael Reis está de volta ao clube após meses emprestado ao Maxline Vitebsk, da Bielorrússia.

O atleta de 20 anos chegou ao Vitebsk em março e, desde então, disputou sete partidas, com um gol marcado. Apesar de já participar das atividades com o restante do elenco da Copa Paulista, Rafael Reis poderá entrar em campo pelo Ramalhão somente em julho, quando a janela de transferências será aberta.

Pelo Ramalhinho, no início deste ano, o atacante foi o artilheiro da equipe na Copinha, com quatro gols marcados em quatro jogos disputados. Um dos gols, inclusive, foi anotado no Corinthians, maior campeão do torneio (11), na vitória por 2 a 0, em confronto no Estádio Bruno Daniel.

A volta do atleta pode ajudar um setor ofensivo que teve dificuldades na estreia da Copa Paulista. O Santo André recebeu a Portuguesa Santista, no último sábado (14), e terminou com um empate sem gols. Apesar de dominar a partida nos minutos iniciais, o ataque não teve muitas chances de gol durante os 90 minutos.

Ainda sem Rafael Reis, o Ramalhão volta a campo nesta sexta-feira (20), às 19h30, para compromisso diante do Taubaté, fora de casa. Os adversários começaram a Copa Paulista de forma ruim, e foram derrotados pelo rival São José, por 2 a 0, na primeira rodada.

