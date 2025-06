Dupla de São Caetano, Bruna Takahashi e Hugo Calderano, fura quali na Eslovênia

Hugo Calderano e Bruna Takahashi, mesa-tenistas de São Caetano, tiveram uma situação incomum nesta quarta-feira (18). Consolidados no ranking mundial de suas modalidades individuais, os atletas não precisam jogar as fases preliminares do circuito mundial. Porém, ainda escalando a lista global como dupla, tiveram que encarar a dupla britânica de Liam Pitchford e Anna Hursey para garantir um lugar na chave principal do WTT Star Contender de Ljubljana, na Eslovênia.

Os brasileiros resolveram a partida de forma rápida e simples: o placar foi de 3 sets a 0, com apenas 19 minutos de duração.

No primeiro set, a dupla da região abriu 4 a 0 e chegou a desperdiçar quatro set points, mas fechou a parcial em 11/9. No segundo, os adversários começaram na frente, mas Calderano e Bruna Takahashi engataram oito pontos consecutivos e venceram por 11/5. Para fechar a partida, a dupla brasileira fez 11/6.

Com o triunfo, os atletas da região avançaram para a chave principal das duplas mistas e aguardam a definição dos adversários nas oitavas de final.

Os dois também estão no torneio de simples. Hugo é a cabeça de chave número 1 no masculino e entra apenas na segunda rodada. Já Bruna é a cabeça número 7 no feminino e também espera para ir à mesa somente na segunda rodada.

