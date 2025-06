Gilvan defende mais prazo para precatório

O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), foi a Brasília na última terça-feira (17) defender o que chamou de ‘justiça federativa’ em audiência pública da Comissão Especial que discute a PEC 66/2023, que versa sobre o pagamento de precatórios. Representando prefeituras de todo o país como vice-presidente da FNP (Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos), Gilvan fez um desabafo: “Pago quase R$ 180 milhões por ano em precatórios. Tenho que escolher entre manter o posto de saúde funcionando ou tapar o buraco na rua da Dona Maria.” Na prática, o tucano quer menos pressão sobre os cofres municipais. Defendeu o escalonamento dos pagamentos e a troca da taxa Selic por um indexador mais ‘previsível’. Segundo o prefeito, ninguém quer dar calote, apenas mais prazo e menos juros no pagamento de precatórios. O recado é claro: os serviços não podem parar.

Bastidores

Treinamento

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT-foto), tem conversas adiantadas com o Ministério da Justiça, a fim de conquistar investimentos para a Segurança Pública do Grande ABC. O mauaense está articulando recursos para que as GCMs (Guardas Civis Municipais) das sete cidades que compõem a região recebam treinamento conjunto, por meio de programas do governo federal. Esse compromisso faz parte do programa ‘ABC Mais Seguro’, idealizado pelo Consórcio Intermunicipal.

Instituto Federal

Ainda falando em Marcelo Oliveira, o prefeito de Mauá confirmou na última terça-feira (17), conforme antecipado pelo Diário, que o campus do IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) será implementado no prédio da Fama (Faculdade de Mauá), na Vila Noemia. Segundo o chefe do Executivo, a escolha foi resultado de série de articulações entre o governo municipal e representantes da instituição: “Estamos tirando esse sonho do papel e transformando em realidade”.

Juntos

Presidente do PSDB no Estado de São Paulo, o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra ainda acredita na união de seu partido com o Podemos, na contramão do que disseram recentemente os caciques tucanos, como o ex-governador goiano e presidente nacional da sigla, Marconi Perillo, e o deputado federal Aécio Neves. Segundo o andreense, após o feriado de Corpus Christi, as negociações serão retomadas e será possível chegar a um consenso sobre quem ficará na presidência da nova agremiação, atualmente o ponto de discórdia.

Comissão

O vereador de Diadema Orlando Vitoriano (PT) vai assumir a vaga do correligionário Jeferson Leite – suspenso por 60 dias por se negar a seguir a orientação da bancada de ser oposição ao governo do prefeito Taka Yamauchi (MDB) na Câmara – na Comissão Especial Permanente da Juventude. Leite, que disse ser vítima de perseguição dentro da legenda, afirmou à coluna que “não vai comentar mais sobre esse assunto” e decidiu “esperar a decisão do partido”. A bancada do PT agora estuda o regimento sobre a possibilidade de pedir a cadeira de terceiro secretário da mesa diretora, atualmente com o parlamentar.

Empossado

Paulo Roberto de Jesus, o Roberto do Proerd (PRD), tomou posse na última terça-feira (17) como vereador em São Caetano pelo período de 50 dias. O parlamentar assume a vaga de Beto Vidoski (PRD), que pediu afastamento para ‘tratar de assuntos pessoais’ entre 16 deste mês e 5 de agosto. Proerd retorna à Câmara após assumir o posto por duas vezes. Após cumprir os ritos de apresentar o diploma que lhe confere direito a tomar posse da cadeira e a declaração de bens, bem como fazer o juramento, o vereador afirmou que“conhece o seu papel para construção da cidade”.