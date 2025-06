Jogo entre Pachuca e Salzburg no Mundial de Clubes é paralisado por alerta climático

A partida entre Pachuca e Salzburg, pela primeira rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, foi paralisada por alerta climático, nesta quarta-feira. A paralisação ocorreu às 20h12 (horário de Brasília), quando o cronômetro do estádio TQL Stadium, em Cincinnati, marcava nove minutos do segundo tempo, e o jogo será retomado apenas quando houver garantia de que não há mais riscos.

A partida foi interrompida ainda sem chuva, apenas com o céu fechado. Mas, poucos minutos após a paralisação, uma forte tempestade atingiu a cidade americana, com direito à ventania e trovões. Os dois times saíram de campo e as arquibancadas foram devidamente esvaziadas.

Um dia antes, na terça-feira, o duelo entre Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Ulsan, da Coreia do Sul, pelo Grupo F, teve o atraso iniciado em quase uma hora, também por causa das condições meteorológicas. A partida foi disputada no Orlando City Stadium, em Orlando, e terminou com vitória por 1 a 0 do Mamelodi.

O Grupo H, ao qual pertencem Pachuca e Salzburg, é o mesmo do Real Madrid, que enfrentou o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e empatou por 1 a 1, mais cedo nesta quarta.