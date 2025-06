Al-Ahly confirma desfalque de Taher e dúvida sobre Kouka para enfrentar o Palmeiras

O Al-Ahly terá ao menos um desfalque confirmado para o confronto com o Palmeiras, nesta quinta-feira, às 13h, (horário de Brasília), pela segunda rodada do Grupo A do Mundial de Clubes. O atacante Taher Mohamed Taher está fora das duas próximas partidas da equipe após exames médicos constatarem um estiramento na origem do músculo anterior da coxa, segundo informou o clube em nota oficial.

A lesão ocorreu durante o empate em 0 a 0 com o Inter Miami, na estreia do torneio, e foi diagnosticada após avaliação no treino de terça-feira. Taher iniciou tratamento imediato e será reavaliado apenas na fase final da competição, caso o Al-Ahly avance.

Outro nome que preocupa é o lateral-esquerdo Ahmad Nabil Kouka, que também se machucou na primeira rodada. Ele levou uma pancada no joelho e não participou das atividades com bola nesta quarta-feira, restringindo-se ao trabalho físico na academia. De acordo com o Al-Ahly, Kouka passará por exames médicos nas próximas horas para determinar a gravidade da lesão.

LEIA TAMBÉM:

Weverton elogia Al-Ahly e alerta Palmeiras no Mundial de Clubes: ''Favoritismo não ganha jogo''



Caso seja vetado, El Debes é o favorito para assumir a vaga na lateral. Além disso, o meia Zizo, que saiu de campo com dores, ainda é monitorado pela comissão técnica, mas não teve sua situação atualizada pelo departamento médico.

O provável time para encarar o Palmeiras tem: El Shenawy; Hany, Yasser Ibrahim, Dari e El Debes (Kouka); Ben Romdhane, Attia, Fathy e Ashour; Trézéguet e Abou Ali.

O duelo frente ao Palmeiras será direto pela liderança do Grupo A, já que todos os times somam um ponto. O time alviverde começou com um empate sem gols com o Porto.

LEIA MAIS:

Mundial de Clubes: Palmeiras tem maior público entre brasileiros na estreia e Flamengo, o menor